WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. März 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 26. März
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 13. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
08:30 DEU: Chemieverband VCI, Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M.
DEU: Allianz, Geschäftsbericht
ITA: De Longhi, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1/26
08:00 DEU: Großhandelspreise 2/26
08:00 DEU: Insolvenzen, Dezember und Jahr 2025
08:00 GBR: Industrieproduktion 1/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 1/26
08:00 GBR: BIP 1/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbrauchderpreise 2/26 (endgültig)
10:00 ITA: Industrieproduktion 1/26
10:00 POL: Verbraucherpreise 2/26
11:00 EUR: Industrieproduktion 1/26
13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26
13:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
13:30 USA: Auftragsengang langlebiger Güter 1/26
14:00 RUS: Handelsbilanz 1/26
15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig)
17:00 RUS: Verbraucherpreise 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU/NOR: Weltraumbahnhof und Militärübung - Kanzler Merz besucht Norwegen
+ 09.10 Besuch Andoya Space Port
+ 10.30 Pk Merz/Støre
+ 14.40 Besuch der Übung Cold Response zusammen mit Støre und dem kanadischen Premierminister Mark Carney
+ 15.25 Pk Merz/Støre/Carney
DEU: Zweiter Tag des Pilotenstreiks bei der Lufthansa
12:00 FRA: Frankreichs Präsident Macron empfängt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 16. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen
08:00 GBR: Standard Life, Jahreszahlen
07:15 DEU: Hypoport, Jahreszahlen (detailliert)
08:30 TWN: Foxconn Technology, Q4-Zahlen
10:30 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk des Geschäftsbereichs der Volkswagen Group Mobility, Braunschweig
16:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung
CHE: Tecan, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/26
03:00 CHN: Industrieproduktion 2/26
10:00 BGR: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
14:00 POL: Handelsbilanz 1/26
13:30 USA: Empire State Bericht 3/26
14:15 USA: Industrieproduktion 2/26
14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Industry Strategy Meeting (WEF), München
Eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, um über die Entwicklungen durch die Globalisierung zu diskutieren und ihre Folgen für die weltweite Wirtschaft. Neue Strategien für Industrie und Wirtschaft - Globalization 4.0.
BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel
BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 17. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen
07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)
07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen
07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen
09:00 DEU: Audi, Jahreszahlen
11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk, Frankfurt
17:45 FRA: Vinci, Februar-Umsatz
22:00 USA: Docusign, Jahreszahlen
23:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen
DEU: Mensch und Maschinen Jahreszahlen
USA: Qualcomm, Hauptversammlung
USA: Nvidia, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 DEU: ZEW-Index 3/26
15:00 USA: Frühindikator 2/26
15:00 USA: Hausverkäufe 2/26
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz 2026 von Plastics Europe Deutschland
mit Analyse das zurückliegenden Geschäftsjahrs 2025, Einordnung der aktuellen Entwicklungen und Einblick in die industriepolitischen Prioritäten der Kunststofferzeuger in Deutschland
DEU: Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) u.a. mit Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)
DEU: Cyber-Security-Messe «SecIT by Heise» in Hannover (bis 19.3.)
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 18. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
01:00 KOR: Samsung, Hauptversammlung
07:00 DEU: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk)
07:00 DEU: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026 (8.30 Analystencall)
07:00 DEU: Tag Immobilien, Jahreszahlen (10.00 Analystencall)
07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Bilanz-Pk)
07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen (detailliert)
08:00 AUT: Verbund AG, fJahreszahlen
09:30 HKG: Tencent, Jahreszahlen
10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz
18:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung
21:00 USA: Micron, Q2-Zahlen
USA: Macy's, Q4-Zahlen
USA: General Mills, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 2/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)
12:00 USA: MBA Hypothekenanträge
13:30 USA: Erzeugerpreise 2/26
15:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/26
15:30 USA: EIA Ölbericht
19:00 USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Stornoabzug bei Lebens- und Rentenversicherungen
09:30 DEU: Handelsblatt-Konferenz Bankenaufsicht 2026 (bis 19.03.)
DEU: Beginn Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 20.03.)
DEU: Fortsetzung Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.)
DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Netto
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 19. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 NOR: Equnior, Jahreszahlen
07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Init Innovation, Jahreszahlen
07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall)
07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (11.00 Pk)
07:00 DEU: Procredit, Jahreszahlen
07:00 DEU: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Call)
07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)
07:00 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (7.30 Pk)
07:00 CHE: Docmorris, Jahreszahlen (detailliert)
07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert)
07:30 DEU: SGL, Jahreszahlen
07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen (detailliert)
07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.30 Analystencall)
07:30 DEU: Ionos, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)
07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen
10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk
10:00 DEU: NordLB, Jahreszahlen
10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung
21:00 USA: Fedex, Q3-Zahlen
CHE: Givaudan, Hauptversammlung
DEU: Villeroy & Boch, Jahreszahlen
DEU: Continental, Geschäftsbericht
DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht
DEU: Exasol, Jahreszahlen
DEU: OHB, Jahreszahlen
DEU: Paul Hartmann, Jahreszahlen
DEU: Fair Value REIT, Jahreszahlen
DEU: DMG Mori, Jahreszahlen
DEU: Carl Zeiss Meditec, Capital Markets Day
DEU: Merkur Privatbank, Jahreszahlen
DEU: Demire, Jahreszahlen
GBR: Accenture, Q2-Zahlen
ITA: Eni, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2029
ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert)
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 1/26
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid
11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/25
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26
14:15 EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk)
15:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26
15:00 USA: Neubauverkäufe 1/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten
BEL: EU-Gipfel (bis 20.3.26)
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 20. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht
07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen
07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert)
DEU: Deutsche Real Estate, Jahreszahlen
DEU: Ludwig Beck am Rathauseck, Jahreszahlen
DEU: Max Automation, Jahreszahlen
DEU: Quirin Privatbank, Jahreszahlen
DEU: Tradegate AG, Jahreszahlen
DEU: Westag, Jahreszahlen
USA: Carnival, Q1-Zahlen
USA: Warner Bros Discovery, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise 2/26
08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor
08:45 FRA: Löhne Q4/25
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 1/26
10:00 ITA: Handelsbilanz 1/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 1/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fortsetzung und Pk zum Abschluss der Frühjahrs-Agrarministerkonferenz
BEL: EU-Gipfel (Ende)
HINWEIS
JPN: Feiertag, Börse geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 23. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk)
DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht
DEU: Pro DV, Jahreszahlen
DEU: q.beyond, Investorenkonferenz zu Strategie 2028
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 ESP: Handelsbilanz 1/26
13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 2/26
15:00 USA: Bauinvestitionen 1/26
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet über Klimaklagen für Verbrenner-Aus bei BMW und Mercedes
DEU: Beginn Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 24. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen
08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen
08:00 GBR: Bellway, Halbjahreszahlen
10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung
10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/26
07:00 FIN: Erzeugerpreise 2/26
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/26
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/26
10:00 EUR: HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Lohnstückkosten Q4/26 (endgültig)
14:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu einer Studie zur Preisbildung beim öffentlichen Laden von Elektroautos
DEU: Dritte Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie
DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 25. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen
07:00 DEU: Hornbach, Q4-Umsatz
09:00 DEU: EnBW, Geschäftsbericht 2025
10:00 DEU: Jahrespressekonferenz Otto, Hamburg
10:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung
10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahres-Pk und Ausblick auf 2026, Ingelheim
12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung
13:30 CHE: Swisscom, Hauptversammlung
15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung
16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung
18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung
DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht 2025
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (endgültig)
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/26 (endgültig)
08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/26
08:00 SWE: Erzeugerpreise 2/26
09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 3/26
09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 3/26
09:00 ESP: Erzeugerpreise 2/26
10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 3/26
13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/26
13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/25
15:00 BEL: Geschäftsklima 3/26
17:0 RUS: Industrieproduktion 2/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Konferenz: «The ECB and Its Watchers», Frankfurt/M.
Mit einer Rede der Präsidentin der Europäische Zentralbank (EZB), Christine Lagarde
DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 26. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen
07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen
07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen
07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert)
07:25 DEU: Medios, Jahreszahlen
07:30 DEU: Delivery Hero, Jahreszahlen
07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen
07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen
07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen
07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen
07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen
08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen
08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen
08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen
08:00 GBR: Next, Jahreszahlen
08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen
09:00 DEU: KSB, Jahreszahlen
09:00 DEU: Bilanz-Pk B. Braun, Melsungen
10:00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Bilanz-Pk (online)
10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk (Präsenz und digital)
10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung
10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung
11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Bilanz-Pk, Bad Neustadt/Saale
11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung
12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung
12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung
14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung
15:00 DNK: Danske Bank, Hauptversammlung
16:30 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung
18:00 DEU: flatexDEGIRO, Jahreszahlen
20:00 USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung
DEU: Porsche Automobil Holding, Jahreszahlen
DEU: Bertelsmann SE & Co. KGaA, Jahreszahlen, Gütersloh
DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen, Berlin
GBR: 3i Group, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 SWE: Handelsbilanz 2/26
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 4/26
08:45 FRA: Geschäftslima 3/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 3/26
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/26
09:00 ESP: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/26
10:00 ITA: Economic Sentiment 3/26
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/26
10:00 EUR: Geldmenge M3 2/26
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
13:30 USA. Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Online-Pk zur Konjunkturprognose 2026/27 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf
13:00 DEU: Wohnungsbau-Tag 2026 u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin
CMR: WTO-Ministerkonferenz, Yaounde
++ EU-Handelsministertreffen am Rande der WTO-Ministerkonferenz in Kamerun
FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Vaux-de-Cernay
---------------------------------------------------------------------------------------
