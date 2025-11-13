WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. November 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 26. November 2025
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 13. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 DEU: Formycon, Q3-Zahlen
06:45 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen
07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen
07:00 AUT: Strabag, Q3-Zahlen
07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)
07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen Und Kapitalmarkttag, (8.30 Uhr Bilanz-Pk)
07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/25
07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen
07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Pressekonferenz)
07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen (detailliert)
07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen
07:00 DEU: GFT, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.30 h Pressekonferenz)
07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Aegon, Q3-Zahlen
07:00 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen
07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Pressekonferenz)
07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.00 Uhr Pressekonferenz)
07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update
07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen
07:30 DEU: HHLA, 9Monatszahlen
07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen
07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen
07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert)
08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Aviva, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Burberry, Q3-Zahlen
08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 Trading Update
09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz)
10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen
10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen
12:30 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen
18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen
18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen
ESP: ACS, Q3-Zahlen
LUX: Eurofins Scientific, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/25
08:00 GBR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Privatkonsum Q3/25 (vorläufig)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/25 (vorläufig)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (vorläufig)
08:00 GBR: Industrieproduktion 9/25
08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
08:00 ROU: Industrieproduktion 9/25
08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 10/25
10:00 POL: BiP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht
11:00 EUR: Industrieproduktion 9/25
12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25
14:00 POL: Handelsbilanz 9/25
18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026, Berlin
In der sogenannten Bereinigungssitzung nehmen die Fraktionen letzte Änderungen am Etatentwurf vor, bevor er im Bundestag zur Abstimmung steht. Es wird eine Sitzung bis spät in die Nacht erwartet.
09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren
09:30 DEU: DIHK stellt World Business Outlook für den Herbst 2025 vor
09:30 DEU: Landgericht Berlin verhandelt Milliarden-Klage von Idealo gegen Google
10:00 DEU: Online-Pk Bitkom «Gipfel zur digitalen Souveränität»
10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2026, Frankfurt/M.
DEU: Deutscher Handelskongress mit Bundeskanzler Merz, Berlin
+ 9.20 Uhr: Rede Bundeswirtschaftsministerin Reiche
+ 9.40 Uhr: Rede Digitalminister Wildberger
+ 14.10 Uhr: Rede Bundeskanzler Merz
09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren, Karlsruhe
11:00 DEU: EZB-Forum zur Bankenaufsicht mit einer Eröffnungsrede der Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch, Frankfurt
12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Frankfurt/M.
DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
+ 1415 Pk
BEL: Europäisches Parlament stimmt über Lieferkettengesetz ab, Brüssel
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 14. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.30 Uhr Bilanz-Pk)
07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Pressekonferenz, 14.45 Uhr Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (10.30 Uhr Pressekonferenz)
07:30 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen
08:00 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert)
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DNK: Novo Nordisk, außerordentliche Hauptversammlung
FRA: Vallourec, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/25
03:00 CHN: Industrieproduktion 10/25
05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/25
07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/25
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/25
08:00 DEU: Insolvenzen 8/25 und Schnellindikator 10/25
08:00 DEU: Gewerbeanzeigen Januar bis September 2025
08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
10:00 POL: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
10:00 ITA: Handelsbilanz 9/25
11:00 EUR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Handelsbilanz 9/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25
14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25
16:00 USA: Lagerbestände 9/25
17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/25
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Destatis: Energieverbrauch in der Industrie Jahr 2024
10:00 DEU: Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht «SchuldnerAtlas Deutschland 2025» (online)
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 17. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Siemens Healthineers, Capital Markets Day
11:30 DEU: Suss Microtec, Capital Markets Day
DEU: Deutsche Bank, Investor Deep Dive 2025
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
05:30 JPN: Industrieproduktion 9/25 (endgültig)
05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/25
08:30 CHE: Industrieproduktion Q3/25
10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
12:00 IRL: Handelsbilanz 9/25
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
14:00 POL: Verbraucherpreise 10/25
14:30 USA: Empire State Index 11/25
15:15 USA: Industrieproduktion 10/25
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/25
ONSTIGE TERMINE
DEU: Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt» mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)
+ 10.45 Rede und Interview Merz
09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der «Euro Finance Week» (17.-21.11.) u.a. mit EZB-Vize-Präsident Luis de Guindos, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, Helaba-Chef Thomas Groß, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und ING-Deutschland-Chef Lars Stoy. Die Schlussworte der Eröffnungskonferenz spricht Bundeskanzler Friedrich Merz. Frankfurt/Main
11:00 DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf
13:00 DEU: Pk European Payments Initiative (EPI) zu einem Jahr Zahldienst Wero, Frankfurt/M.
ARE: Dubai Airshow, Dubai
BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel
BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
TUR: Herbsttagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Istanbul
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 18. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen
07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen
08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Skanska, Capital Markets Day
08:30 DEU: Bertelsmann, 9Monatszahlen
09:00 CHE: ABB, Capital Markets Day
10:00 DEU: Rational, Capital Markets Day
10:30 CHE: Zurich Insurance Grou, Investor Day
12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen
12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen
14:00 DEU: GFT, Capital Markets Day
14:00 BEL: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung
16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Biontech, Research and Development Day
DEU: Verve Group, Q3-Zahlen
DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day
DEU: KWS Saat, Capital Markets Day
FRA: Credit Agricole, Investor Day und Mittelfristziele
BEL: Argenx, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25
08:00 DEU: Baugenehmigungen 9/25
14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/25
15:15 USA: Industrieproduktion 10/25
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/25
16:00 USA: NAHB-Index 11/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 FRA: Die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer (AHK) informiert über Handel und Investitionen zwischen beiden Ländern, Paris
11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M.
Im «Supervisory Review and Evaluation Process» (SREP) überprüft die Aufsicht regelmäßig unter anderem die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die Angemessenheit des Risikomanagements von Banken. Im Ergebnis legen die Aufseher individuelle Kapitalzuschläge für Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld die Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen.
DEU: Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität, Berlin
Der Gipfel findet auf Einladung des deutschen und französischen Digitalministeriums statt. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.
DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin
+0905 Rede Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD)
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 19. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen
10:00 DEU: Sto, Q3-Umsatz
14:00 FIN: Nokia, Capital Markets Day
19:00 USA: News Corp, Hauptversammlung
19:30 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (bis 20.11.25)
22:20 USA: NVIDIA Corporation, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Target, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 19/25
00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 9/25
08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25
08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/25
09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/25
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn
DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin
+12.45 Interview Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)
14:00 DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten, Brüssel
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 20. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Halma, Halbjahreszahlen
08:30 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day
10:30 FRA: Valeo, Investor Day
13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen
13:30 USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen
17:00 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (letzter Tag)
22:15 USA: Gap, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Renk, Capital Markets Day
USA: Moderna, Capital Markets Day
USA: Intuit, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/25
08:00 CHE: Im- und Exporte 10/25
08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25
16:00 USA: Frühindikator 10/25
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Regionalpolitische Jahrestagung 2025 des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Motto «Wachstum durch regionale Stärke», Chemnitz
Anwesend sind u. a. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
11:00 DEU: Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf
DEU: Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M.
U.a. mit einem Vortrag der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla, Bruna Szego
DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband Druck und Medien (BVDM) zur EU-Verpackungsverordnung, Berlin
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 21. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
--
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/25
00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/25
01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/25
08:45 FRA: Geschäftsklima 11/25
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/25
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M.
U.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel
BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel
BRA: Geplanter Abschluss der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
ZAF: Vor dem zweitägigen G20-Gipfels mit den Themen: Ukraine-Krieg, Lage im Nahen Osten angesichts des Gaza-Kriegs, US-Zollpolitik, Johannesburg
Für US-Präsident Donald Trump reist Vize-Präsident J.D. Vance an. Der russische Präsident Wladimir Putin wird vom stellvertretenden Leiter seiner Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin, vertreten.
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 24. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung
11:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
07:30 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen
USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen
USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Erzeugerpreise 10/25
10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/25
10:00 POL: Industrieprodukten 10/25
10:00 POL: Erzeugerpreise 10/25
14:30 USA: CFNA-Index 10/25
15:00 BEL: Geschäftsklima 11/25
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: 4. Digitalministerkonferenz (DMK) u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und der DMK-Vorsitzenden Dörte Schall, Berlin
AGO: EU-Afrika-Gipfel, Luanda
Die EU wird bei dem Gipfel u.a. von EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen repräsentiert werden.
BEL: Treffen der EU-Minister für Handel, Brüssel
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 25. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen
08:00 GBR: Compass Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz
09:00 FIN: Fortum, Investor Day
10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day
13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Alstom, Investor Day
NLD: ABN Amro, Capital Markets Day
USA: Autodesk, Q3-Zahlen
USA: HP Inc., Q4-Zahlen
USA: Best Buy, Q3-Zahlen
USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen
USA: Dell, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/25
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/25
08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/25
08:00 DEU: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Staatsausgaben, Privatkonsum Q3/25
09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/25
14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 9/25
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/25
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/25
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/25
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Kapitalmarktausblick DWS für 2026, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz des Handelsverbandes Hessen, Frankfurt/M.
AGO: EU-Afrika-Gipfel (zweiter und letzter Tag), Luanda
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 26. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: Adecco, Capital Markets Day
LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (endgültig)
08:00 NOR: BIP Q3/25
10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/25 (vorläufig)
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25v (vorläufig)
15:45 USA: MNI PMI Chicago 11/25
16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/25
16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25
17:00 RUS: Industrieproduktion 10/25
20:00 USA: Fed, Beige Book
SONSTIGE TERMINE
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt über tarifliche Mehrarbeitszuschläge, Erfurt
10:30 DEU: Konjuktur-Pk des bayerischen Baugewerbes mit dem Präsidenten und Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen (LBB), München
GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London
---------------------------------------------------------------------------------------
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.