WOCHENVORSCHAU: Termine bis 5. Januar 2026

22.12.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 5. Januar 2026

^

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 23. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 11/25

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 11/25

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/25 (endgültig)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 10/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 11/25

09:00 ESP: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: Arbeitslosenquote 11/25

11:30 BEL: Verbraucherpreise 12/25

14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (vorläufig)

15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 11/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/25

SONSTIGE TERMINE

---

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 24. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (endgültig)

06:30 NLD: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 11/25

HINWEIS

"Heiligabend"

Börsen in Frankfurt, Wien, Zürich, Rom geschlossen

verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ),

Paris (14.05 Uhr MEZ) und New York (19.00 Uhr MEZ),

US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ)

Börsen in Russland geöffnet

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 25. DEZEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 11/25

HINWEIS

1. Feiertag "Weihnachten"

Börsen in Frankfurt, Amsterdam, Budapest, London, Madrid, Mailand, New

York, Prag, Paris, Wien, Warschau und Zürich geschlossen

Börsen in Russland, Japan und China geöffnet

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 26. DEZEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 12/25

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/25

00:30 JPN: Einzelhandelsumsätze 11/25

00:30 JPN: Industrieproduktion 11/25

HINWEIS

2. Feiertag "Weihnachten"

Börsen in Frankfurt, London, Budapest, Hongkong, Madrid, Mailand,

Prag, Rom, Wien, Warschau und Zürich geschlossen

Börsen in New York, Japan, Südkorea und Russland geöffnet

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 29. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

BGR: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 RUS: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe 12/25

07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 12/25

07:00 FIN: Geschäftsklima 12/25

08:00 SWE: Handelsbilanz 11/25

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Hamburg

USA: Israels Ministerpräsident Netanjahu trifft US-Präsident Trump in Washington

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 30. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 CHE: KOF Frühindikator 12/25

09:00 AUT: Erzeugerpreise 11/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 10/25

15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/25

17:00 RUS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

20:00 USA: FOMC Sitzungprotokoll 10.12.25

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 31. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25

08:00 FIN: Handelsbilanz 10/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 1. JANUAR

HINWEIS

Feiertag "Neujahr" - Börsen weltweit geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 2. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

09:00 CZS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 11/25

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 5. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 12/25

05:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 11/25

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/25

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/25

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi