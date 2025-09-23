WOCHENVORSCHAU: Termine bis 7. Oktober2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 7. Oktober 2025

^

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 24. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 ESP: Iberdrola, Kapitalmarkttag

12:00 DEU/USA: United Airlines präsentiert Milestones des Flugangebots von und nach Deutschland + 1300 Pressegespräch

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung und Industrie 9/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 8/25

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 9/25

15:00 EUR: Geschäftsklima 9/25

13:00 USA: Hypothekenanträge

16:00 USA: Neubauverkäufe 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

16:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung zu Deutschlands Investitionsstrategie und der Zukunft der EU mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

DEU: Beginn Messe Interboot 2025 (bis 28.09.)

DEU: Auftakt Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 26.09.)

LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 25. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 8/25

07:00 DEU: KWS Saat, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024/2025 + Bilanzpressekonferenz

08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 8/25

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/25

14:30 USA: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Großhandel, Lagerbestände

14:30 USA: Handelsbilanz 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: «Wirtschaftswoche» Weltmarktführer «Innovation Day» 2025

Mit Experten aus Mittelstand, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, u.a. Rainer Brehm (Siemens Digital Industries), Joachim Hornegger (Präsident FAU Erlangen-Nürnberg), Siegfried Russwurm (BDI-Vizepräsident).

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 26. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/25

09:00 SPA: BIP Q2/25 (detailliert)

10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/25

14:30 USA: Private Einkommen 8/25

14:30 USA: Konsumausgaben 8/25

14:30 USA: PCE-Preisindex 8/25)

16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 9/25 (2. Veröffentlichung)

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 29. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Lufthansa, Kapitalmarkttag

FRA: Totalenergies, Investorentag

TERMINE KONJUNKTUR

10:30 GBR: Geldmenge M4

10:30 GBR: Hypothekenzusagen

10:30 GBR: Konsumentenkredit

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 9/25

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 30. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach Holding, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: BGH entscheidet zu VW-Haftungsvergleichen im Dieselskandal

Die beklagte Volkswagen AG schloss im Juni 2021 Haftungsvergleiche mit ihrem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und einem ehemaligen Vorstandsmitglied sowie Deckungsvergleiche mit den D&O-Versicherern. Ein Untersuchungsbericht und weitere Prüfungen waren zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass die beiden vormaligen Vorstandsmitglieder ihre Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit dem sogenannten Dieselskandal fahrlässig verletzt hatten. Die Hauptversammlung stimmte den Vergleichsvereinbarungen im Juli 2021 mit über 99% zu. Die klagenden Kapitalanlegerschutzvereinigungen halten die Zustimmungsbeschlüsse für nichtig bzw. anfechtbar.(Az. II ZR 154/23)

DEU: Deutsche Lufthansa, Ende der Urabstimmung der Vereinigung Cockpit über Streikmaßnahmen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/25

01:50 JPN: Industrieproduktion 8/25

03:30 CHN: Staatlicher Einkaufsmanagerindex 9/25

03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex 9/25

08:00 GBR: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 8/25

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 8/25

08:00 DEU: Import-/Exportpreise 8/25

08:45 FRA: Erzeugerpreise 8/25

08:45 FRA: Konsumausgaben 8/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 DEU: DIW-Konjunkturbarometer 9/25

09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten

10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen 9/25

10:00 ITA: Erzeugerpreise 8/25

11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/25

15:45 USA: MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 9/25

16:00 USA: Jolts Offene Stellen 8/25

16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/25

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Abschlussveranstaltung des Pilotprojekts «EcoDuo» mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Beim Projekt «EcoDuo» wurde getestet, inwiefern zwei Lkw-Anhänger durch eine Zugmaschine gezogen werden können. Dadurch sollen benötigte Fahrten reduziert werden. An der Veranstaltung nehmen außerdem der CEO von Schmitz Cargobull, Andreas Schmitz, der Vorsitzende der der Geschäftsführung Volkswagen Konzernlogistik, Simon Motter, der Leiter Transportnetzwerk Volkswagen Konzernlogistik, Ansgar Hermes, sowie der VDA-Geschäftsführer, Andreas Rade, teil.

14:00 DEU: Konferenz «Vision.A: KI-Turbo für die Apotheke»

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 1. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/25

USA: KfZ-Absatz Q3/25

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan-Bericht Q3/25

02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25

09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25

09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25

09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)

09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)

10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (1. Schätzung)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 8/25

16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 2. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Haushaltssaldo bis 8/25

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/25

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bafa-«Energietag»: Expertinnen und Experten zu aktuellen Entwicklungen der Energie- und Wärmewende u.a. mit der Präsidentin des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Mandy Pastohr, und Prof. Karsten Neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 3. OKTOBER

TERMINE KONJUNKTUR

01;30 JPN: Arbeitslosenquote 8/25

02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Industrieproduktion 8/25

09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25

09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25

09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/25

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/25

14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 9/25

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 9/25

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 6. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25

DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real

TERMINE KONJUNKTUR

10:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25

10:30 GBR: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: 2. Hamburger Sustainable Finance Summit

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 7. OKTOBER

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/25

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/25

14:30 USA: Handelsbilanz 8/25

21:00 USA: Konsumentenkredit 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pressegespräch Goldman Sachs: Aktuelle konjunkturelle Lage und makroökonomischer Ausblick für Europa und Deutschland mit Jari Stehn, europäischer Chefvolkswirt von Goldman Sachs, und Niklas Garnadt, Volkswirt für Deutschland von Goldman Sachs

16:30 DEU: «Tagesspiegel Data Debate» mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und Markus Haas, CEO von O2 Telefónica, zu künftigen Investitionen

Thematisch soll es bei der Diskussion um zukünftige Investitionen in die digitale Infrastruktur gehen.

---------------------------------------------------------------------------------------

°

