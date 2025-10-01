DAX24.088 +0,9%Est505.575 +0,8%MSCI World4.311 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.659 ±0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,46 -2,4%Gold3.874 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- Zurückhaltung an US-Börsen -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Notierung im Fokus

Wolfspeed Aktie News: Wolfspeed am Mittwochnachmittag im Tiefenrausch

01.10.25 16:09 Uhr
Wolfspeed Aktie News: Wolfspeed am Mittwochnachmittag im Tiefenrausch

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Wolfspeed. Die Wolfspeed-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 8,2 Prozent bei 26,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wolfspeed
21,76 EUR -3,60 EUR -14,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Wolfspeed-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 8,2 Prozent auf 26,26 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Wolfspeed-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,74 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,01 USD. Zuletzt wurden via New York 323.024 Wolfspeed-Aktien umgesetzt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Wolfspeed ließ sich am 25.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -4,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,39 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 197,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 1,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 200,70 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Wolfspeed-Bilanz für Q1 2026 wird am 04.11.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,243 USD je Wolfspeed-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wolfspeed-Aktie

Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung

Wolfspeed-Aktie dennoch fester: Wolfspeed weitet Verluste kräftig aus

Wolfspeed-Aktie schießt weiter hoch: Neuer CFO soll Sanierung vorantreiben

In eigener Sache

Übrigens: Wolfspeed und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wolfspeed

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wolfspeed

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wolfspeed

DatumMeistgelesen
Wer­bung