Wolfspeed Aktie News: Wolfspeed am Mittwochnachmittag im Tiefenrausch

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Wolfspeed. Die Wolfspeed-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 8,2 Prozent bei 26,26 USD.

Die Wolfspeed-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 8,2 Prozent auf 26,26 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Wolfspeed-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,74 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,01 USD. Zuletzt wurden via New York 323.024 Wolfspeed-Aktien umgesetzt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Wolfspeed ließ sich am 25.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -4,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,39 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 197,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 1,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 200,70 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Wolfspeed-Bilanz für Q1 2026 wird am 04.11.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,243 USD je Wolfspeed-Aktie.

