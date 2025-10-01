Wolfspeed Aktie News: Anleger schicken Wolfspeed am Mittwochabend tief südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Wolfspeed. Die Wolfspeed-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 11,0 Prozent auf 25,46 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Wolfspeed-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 11,0 Prozent auf 25,46 USD abwärts. In der Spitze büßte die Wolfspeed-Aktie bis auf 23,00 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,01 USD. Von der Wolfspeed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.403.489 Stück gehandelt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Wolfspeed-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Am 25.08.2025 lud Wolfspeed zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -4,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,39 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Wolfspeed hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 197,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,70 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Wolfspeed wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.
2026 dürfte Wolfspeed einen Verlust von -2,243 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Wolfspeed-Aktie
Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung
Wolfspeed-Aktie dennoch fester: Wolfspeed weitet Verluste kräftig aus
Wolfspeed-Aktie schießt weiter hoch: Neuer CFO soll Sanierung vorantreiben
Übrigens: Wolfspeed und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Wolfspeed
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wolfspeed
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu Wolfspeed
Analysen zu Wolfspeed
Keine Analysen gefunden.