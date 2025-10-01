Wolfspeed Aktie News: Anleger schicken Wolfspeed am Mittwochabend tief südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Wolfspeed. Die Wolfspeed-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 11,0 Prozent auf 25,46 USD abwärts.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Wolfspeed-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 25.08.2025 lud Wolfspeed zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -4,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,39 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Wolfspeed hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 197,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,70 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Wolfspeed wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

2026 dürfte Wolfspeed einen Verlust von -2,243 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

