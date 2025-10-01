DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.324 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.767 +0,5%Bitcoin100.167 +3,1%Euro1,1734 ±-0,0%Öl65,60 -2,2%Gold3.865 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street etwas fester -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar
Plug Power-Aktie bleibt im Fokus: Neuer Vertriebspartner soll bei Kapitalbeschaffung helfen Plug Power-Aktie bleibt im Fokus: Neuer Vertriebspartner soll bei Kapitalbeschaffung helfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Kursentwicklung

Wolfspeed Aktie News: Anleger schicken Wolfspeed am Mittwochabend tief südwärts

01.10.25 20:24 Uhr
Wolfspeed Aktie News: Anleger schicken Wolfspeed am Mittwochabend tief südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Wolfspeed. Die Wolfspeed-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 11,0 Prozent auf 25,46 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wolfspeed
21,06 EUR -4,30 EUR -16,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Wolfspeed-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 11,0 Prozent auf 25,46 USD abwärts. In der Spitze büßte die Wolfspeed-Aktie bis auf 23,00 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,01 USD. Von der Wolfspeed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.403.489 Stück gehandelt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Wolfspeed-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 25.08.2025 lud Wolfspeed zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -4,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,39 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Wolfspeed hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 197,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,70 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Wolfspeed wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

2026 dürfte Wolfspeed einen Verlust von -2,243 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wolfspeed-Aktie

Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung

Wolfspeed-Aktie dennoch fester: Wolfspeed weitet Verluste kräftig aus

Wolfspeed-Aktie schießt weiter hoch: Neuer CFO soll Sanierung vorantreiben

In eigener Sache

Übrigens: Wolfspeed und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wolfspeed

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wolfspeed

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wolfspeed

DatumMeistgelesen
Wer­bung