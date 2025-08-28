DAX24.144 ±-0,0%ESt505.388 +0,1%Top 10 Crypto15,88 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.427 -0,7%Euro1,1603 -0,4%Öl67,13 -0,2%Gold3.381 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot-- Asiens Börsen uneinheitlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix, SFC Energy, HHLA im Fokus
Top News
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und die Chance auf ein Aktienpaket von finanzen.net zero sichern! Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und die Chance auf ein Aktienpaket von finanzen.net zero sichern!
Warum sich die Ölpreise am Mittwoch kaum verändern Warum sich die Ölpreise am Mittwoch kaum verändern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wüstner: Wehrdienstgesetz greift 'immer noch zu kurz'

27.08.25 07:58 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, beklagt Mängel an dem geplanten Gesetz für einen neuen Wehrdienst. "Der Gesetzentwurf ist im Vergleich zur letzten Legislaturperiode zwar eine Verbesserung, greift aber bezogen auf die strategische Herausforderung der Personalgewinnung und -bindung immer noch zu kurz", sagte Wüstner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Am Vormittag wollte sich das Kabinett mit dem Gesetz befassen.

Wer­bung

Wüstner verwies dabei auch auf die weitgehend stagnierende Personalentwicklung bei den Zeit- und Berufssoldaten, den "Profis" im Militär. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums betrug deren Zahl zum Jahreswechsel 170.800 Männer und Frauen, mit Stand 1. Juli 171.650 Soldaten. Ihre Anzahl soll nach Nato-Zielen in den kommenden Jahren auf rund 260.000 Männer und Frauen wachsen.

"Dafür fehlt im Gesetzentwurf bisher allerdings jeglicher Ansatz zur Schaffung von attraktiveren Rahmenbedingungen für diesen Beruf, seien es neue Dienst- und Laufbahnmodelle oder eine eigenständige Besoldungsordnung, die den Besonderheiten des Dienstes Rechnung trägt", sagte Wüstner. Er hoffe, dass dies in einem künftigen Artikelgesetz für 2026 vorbereitet werde.

Bundeswehrverband fordert klare Zielmarken

Dem Koalitionsvertrag entsprechend sieht der Gesetzentwurf vor, beim Wehrdienst zunächst auf Freiwilligkeit zu setzen. "Bedauerlicherweise fehlen allerdings von Anfang an Parameter und ein Verfahren, die beschreiben, wann und wie verfassungskonform in eine Wehrpflicht übergeleitet werden soll", kritisiert Wüstner.

Wer­bung

"Aus Erfahrungen" plädiere der Verband für einen an klaren Zielmarken ("Benchmarks") beschriebenen Mechanismus, um bei veränderter Lage oder Mangel an Freiwilligen schnell durch Kabinetts- und Parlamentsbeschluss umzuschalten. Folgerungen für die Vorbereitung eines Ersatzdienstes fehlten bisher gänzlich.

Wüstner forderte, "Grenzen der Machbarkeit" - wie sie Kanzler Friedrich Merz (CDU) benannt habe - müssten nun überwunden werden. Er warnte: "(Russlands Präsident) Wladimir Putin wird sicher keine Rücksicht auf derartige Befindlichkeiten nehmen. (US-Präsident) Donald Trump mit Blick auf mögliche Sicherheitsgarantien in der Ukraine übrigens auch nicht."/cn/DP/mis