Rheinmetall liefert Flugabwehrsystem Skyranger 35 an die Ukraine

10.10.25 09:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.861,50 EUR -34,00 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Rheinmetall hat einen Rüstungsauftrag für die Ukraine erhalten. Wie der Konzern mitteilte, liefert er weitere Skyranger-35-Flugabwehrsysteme auf Basis des Kampfpanzers Leopard 1. Der Auftrag hat einen Wert im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Systeme werden durch einen namentlich nicht benannten EU-Staat im Rahmen der EU-Initiative "Windfall Profit Mechanism" finanziert. Die Produktion und Integration der Systeme werde von der Tochtergesellschaft Rheinmetall Italia SpA an deren Hauptsitz in Rom durchgeführt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 03:30 ET (07:30 GMT)

