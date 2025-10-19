L'Oreal-Aktie: Offenbar Kauf von Kering-Schönheitssparte für Milliardensumme geplant
Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal steht Kreisen zufolge vor einer Übernahme der Kering-Schönheitssparte.
Werte in diesem Artikel
Das Geschäft der Gucci-Mutter, zu dem der Parfümhersteller Creed gehört, soll bei der Transaktion mit rund 4 Milliarden Euro bewertet werden, hieß es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Samstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Zuvor hatte bereits das "Wall Street Journal" darüber berichtet, aber eine etwas niedrigere Summe als möglichen Kaufpreis genannt. Die Vereinbarung könnte bereits nächste Woche bekannt gegeben werden, sofern kein weiterer Bieter auftaucht oder die Verhandlungen nicht unerwartet scheiterten. Vertreter der beiden Unternehmen wollten die Informationen nicht kommentieren oder waren vorerst nicht zu erreichen.
Für den im Umbau steckenden Kering-Konzern wäre ein Verkauf der erst vor wenigen Jahren formierten Sparte die Möglichkeit, den hohen Schuldenberg abzubauen. Kerings Börsenwert ist wegen der vielen Probleme des Unternehmens vor allem bei der Kernmarke Gucci um rund die Hälfte auf weniger als 40 Milliarden Euro gefallen. Derjenige von LOréal ist dagegen in der Zeit um rund ein Drittel auf knapp 210 Milliarden Euro gestiegen.
/zb/he
PARIS/NEW YORK (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kering
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kering
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Kering News
Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|LOréal Neutral
|UBS AG
|15.10.2025
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|17.09.2025
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.2025
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.2025
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.2025
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|LOréal Neutral
|UBS AG
|15.10.2025
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.2025
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.09.2025
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen