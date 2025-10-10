DAX aktuell

Der DAX legt nach der jüngsten Rekordjagd am letzten Handelstag der Woche eine Verschnaufpause ein und zeigt sich kaum verändert.

Mit dem DAX geht es am Freitag an der Frankfurter Börse zunächst um 0,22 Prozent auf 24.664,23 Punkte aufwärts.

Im Donnerstagshandel hatte der Leitindex bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich ging er bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.



Verhaltener Handel erwartet

In den USA hatten die Anleger am Donnerstag nach der jüngsten Rekordjagd im Technologiesektor etwas vorsichtiger agiert. Auch in Asien waren am Morgen überwiegend Abgaben zu verzeichnen. Experten sehen bereits Anzeichen für eine Überhitzung des Marktes; entsprechend zurückhaltenden sind die Anleger aktuell.

25.000-Punkte-Marke voraus? - Bilanzsaison vor der Tür

Anleger agieren vor der anstehenden Berichtssaison hierzulande und in Übersee eher vorsichtig. Statistisch gesehen könnte das Schlussquartal für den DAX aber erfreulich werden: "Im Schnitt gewann der deutsche Leitindex im vierten Quartal vier Prozent hinzu", schrieb Analyst Jochen Mörsch von HQ Trust kürzlich.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires