Xiaomi Aktie News: Xiaomi legt am Nachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 1,66 EUR

-0,54% Charts

News

Analysen

Um 01.07.2022 16:22:00 Uhr stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 1,68 EUR. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 1,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,67 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 86.966 Stück gehandelt.

Bei 3,09 EUR erreichte der Titel am 17.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,63 Prozent. Bei 1,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 34,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 19.05.2022 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,02 CNY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,31 CNY in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 73.351,50 CNY in den Büchern – ein Minus von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 76.882,20 CNY erwirtschaftet hatte.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 24.08.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,528 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Xiaomi stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Xiaomi begrüßt ergebnislose Sicherheitsüberprüfung durch BSI

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com