Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 6,18 EUR zu.

Um 16:03 Uhr stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 6,18 EUR. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 6,46 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 294.457 Xiaomi-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 16,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (1,69 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 72,65 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 18.03.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 HKD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 117,88 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 79,18 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Xiaomi am 21.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,37 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie gefragt: Xiaomi plant wohl Forschungs- und Entwicklungszentrum in Deutschland

Xiaomi-Aktie baut Gewinne nach Analystenlob noch weiter aus

Xiaomi-Aktie stark, Apple-Aktie erholt: Xiaomi zieht im chinesischen Smartphone-Markt an Apple vorbei