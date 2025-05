Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Xiaomi im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 6,05 EUR.

Um 09:17 Uhr ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 6,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,96 EUR aus. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 6,04 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 27.602 Aktien.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 22,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,05 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 18.03.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,20 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 117,88 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 79,18 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Xiaomi am 27.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 27.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie gesucht: Milliardeninvestition in eigene Chips

Erste Schätzungen: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor

Xiaomi-Aktie gefragt: Xiaomi plant wohl Forschungs- und Entwicklungszentrum in Deutschland