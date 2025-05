Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verbilligt sich am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 6,10 EUR abwärts.

Die Xiaomi-Aktie wies um 09:16 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 6,10 EUR abwärts. Die Xiaomi-Aktie sank bis auf 6,00 EUR. Bei 6,13 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Frankfurt 32.775 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 17,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,69 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Abschläge von 72,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 18.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117,88 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 79,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 27.05.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Xiaomi-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 27.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,41 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

