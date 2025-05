Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zieht am Montagvormittag an

Blick auf Xiaomi-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:18 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 6,30 EUR. Bei 6,46 EUR erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zuletzt wechselten via Frankfurt 98.119 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. 17,41 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 272,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 18.03.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,39 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 117,88 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,18 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Xiaomi am 21.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,37 CNY je Aktie.

