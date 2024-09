Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Kurs der Xiaomi

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,1 Prozent auf 2,10 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 11:55 Uhr um 2,1 Prozent auf 2,10 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 2,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.303 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2023 bei 1,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 35,22 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 21.08.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 95,95 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,21 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Xiaomi am 19.11.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,765 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

