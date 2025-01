Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag im Tiefenrausch

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 5,7 Prozent im Minus bei 4,02 EUR.

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 16:01 Uhr um 5,7 Prozent auf 4,02 EUR nach. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,00 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,03 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 462.996 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.01.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 15,23 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 1,43 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 HKD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 100,66 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,54 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 31,51 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Xiaomi am 25.03.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,829 CNY je Aktie belaufen.

