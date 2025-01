Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagmittag freundlich

Xiaomi im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,0 Prozent auf 4,24 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 11:53 Uhr 5,0 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 4,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,24 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 24.358 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,63 EUR) erklomm das Papier am 06.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,43 EUR. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,39 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2023.

Am 18.11.2024 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 HKD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 100,66 Mrd. HKD im Vergleich zu 76,54 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Am 25.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,829 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

