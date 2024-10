Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Nachmittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 2,76 EUR.

Die Xiaomi-Aktie wies um 16:01 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 2,76 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 2,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,81 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 80.941 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 9,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 93,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 21.08.2024 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,57 Prozent auf 95,95 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,21 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,771 CNY fest.

