Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,8 Prozent auf 6,02 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 6,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,07 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 60.540 Stück.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,83 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 1,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 71,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 27.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,47 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,18 HKD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,99 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,15 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.08.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,55 CNY je Xiaomi-Aktie.

