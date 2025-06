Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit Kursplus

Kurs der Xiaomi

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 6,05 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 16:01 Uhr 1,2 Prozent auf 6,05 EUR. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 6,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,07 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 80.670 Xiaomi-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Mit einem Zuwachs von 22,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 27.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,18 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,99 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,15 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.08.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,55 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

Redaktion finanzen.net

