Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag stärker

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 5,91 EUR.

Das Papier von Xiaomi legte um 12:00 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 4,2 Prozent auf 5,91 EUR. Die Xiaomi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,99 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,93 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 63.418 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Gewinne von 25,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 1,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 27.05.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 HKD je Aktie generiert. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 118,99 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,55 CNY fest.

