Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagnachmittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 4,68 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 16:05 Uhr 3,8 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bei 4,79 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,70 EUR. Zuletzt wechselten 57.992 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 7,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 18.03.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,20 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48,88 Prozent auf 117,88 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Xiaomi-Bilanz für Q1 2025 wird am 21.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,34 CNY je Aktie.

