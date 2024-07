Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Mittag stärker

Xiaomi im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,2 Prozent auf 1,94 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 11:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 1,94 EUR. Die Xiaomi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,99 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,97 EUR. Zuletzt wechselten 74.323 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 2,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 18,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2023 bei 1,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,71 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 CNY je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 23.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 75,88 Mrd. CNY, während im Vorjahreszeitraum 59,67 Mrd. CNY ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Xiaomi am 21.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,668 CNY je Xiaomi-Aktie.

