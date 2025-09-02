Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi macht am Mittwochmittag Boden gut

Blick auf Xiaomi-Kurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 6,26 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:59 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 6,26 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xiaomi-Aktie bisher bei 6,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,23 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 131.504 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 18,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,22 EUR. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 64,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 19.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,50 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 125,13 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie.

