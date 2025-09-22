Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger setzen Xiaomi am Freitagmittag unter Druck

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 5,0 Prozent auf 6,16 EUR ab.

Um 12:01 Uhr ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 6,16 EUR. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,00 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,22 EUR. Bisher wurden heute 156.402 Xiaomi-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 20,14 Prozent zulegen. Am 27.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,42 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 60,70 Prozent sinken.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Xiaomi gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 125,13 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 1,62 CNY in den Büchern stehen haben wird.

