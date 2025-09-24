DAX23.607 -0,3%ESt505.458 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.381 -1,2%Euro1,1740 ±-0,0%Öl68,88 -0,3%Gold3.760 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E NVIDIA 918422 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Top News
Tesla-Aktie mit Rückenwind: Analyst lobt Elon Musk als "Kriegszeiten"-CEO im KI-Wettrüsten Tesla-Aktie mit Rückenwind: Analyst lobt Elon Musk als "Kriegszeiten"-CEO im KI-Wettrüsten
Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Blick auf Xiaomi-Kurs

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi legt am Donnerstagvormittag zu

25.09.25 09:26 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi legt am Donnerstagvormittag zu

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Xiaomi-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 6,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
6,46 EUR 0,28 EUR 4,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:16 Uhr ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 6,44 EUR. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 6,55 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,45 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 51.643 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 63,58 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 125,13 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 95,95 Mrd. HKD umsetzen können.

Am 24.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,62 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Apple-Aktie höher: iPhones im weltweiten Verkauf - Positive Nachrichten aus China

Tesla-Aktie im Blick: Markteintritt des Xiaomi SU7 könnte die Marktanteile in China beeinflussen

Xiaomi-Aktie: Xiaomi meldet Gewinnsprung - auch Umsatz legt zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xiaomi

DatumMeistgelesen
Wer­bung