Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi legt am Donnerstagvormittag zu

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Xiaomi-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 6,44 EUR.

Um 09:16 Uhr ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 6,44 EUR. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 6,55 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,45 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 51.643 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 63,58 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 125,13 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 95,95 Mrd. HKD umsetzen können.

Am 24.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,62 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

