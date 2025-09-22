DAX23.722 +0,5%ESt505.479 +0,1%Top 10 Crypto15,69 +2,9%Dow46.368 +0,2%Nas22.575 ±0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1746 -0,6%Öl68,43 +0,9%Gold3.755 -0,3%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochnachmittag im Plus

24.09.25 16:09 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochnachmittag im Plus

Die Aktie von Xiaomi zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,5 Prozent auf 6,18 EUR.

Um 15:59 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,5 Prozent auf 6,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 6,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,11 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88.923 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 19,81 Prozent zulegen. Am 26.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 62,02 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 125,13 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 95,95 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,62 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

