Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 6,18 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 12:04 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,6 Prozent auf 6,18 EUR zu. Bei 6,22 EUR erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 6,11 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 61.844 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 19,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 2,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Mit Abgaben von 62,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 125,13 Mrd. HKD gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,62 CNY je Aktie belaufen.

