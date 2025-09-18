Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Mittag ab
Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 6,16 EUR nach.
Die Xiaomi-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 6,16 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 6,10 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.824 Xiaomi-Aktien umgesetzt.
Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 16,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2024 bei 2,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.
Am 19.08.2025 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Xiaomi 125,13 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.
Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,62 CNY je Aktie.
