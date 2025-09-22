Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,9 Prozent auf 6,48 EUR.

Das Papier von Xiaomi konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 4,9 Prozent auf 6,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,55 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,45 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 149.438 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2024 auf bis zu 2,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 176,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 HKD, nach 0,22 HKD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 125,13 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,95 Mrd. HKD umgesetzt.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,62 CNY fest.

