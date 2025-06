Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,3 Prozent auf 5,92 EUR.

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,3 Prozent auf 5,92 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.045 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Bei 7,40 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 24,95 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 250,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 27.05.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,47 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,18 HKD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 118,99 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 82,15 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Xiaomi-Bilanz für Q2 2025 wird am 27.08.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 1,55 CNY in den Büchern stehen haben wird.

