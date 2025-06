Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 5,92 EUR abwärts.

Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:15 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 5,92 EUR. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,90 EUR nach. Bei 5,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 44.000 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 71,45 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 27.05.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,47 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 HKD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 118,99 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 44,85 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Xiaomi am 27.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,55 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

