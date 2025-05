Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktie im Blick

Um 09:19 Uhr wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 5,95 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,98 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,98 EUR. Zuletzt wechselten 12.131 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 24,36 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 71,59 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 18.03.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,39 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,20 HKD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48,88 Prozent auf 117,88 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.05.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Xiaomi-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 27.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,41 CNY je Xiaomi-Aktie.

