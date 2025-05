Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi legt am Mittag zu

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 6,27 EUR.

Um 12:02 Uhr stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 6,27 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 6,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,19 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 85.169 Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 15,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 73,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 18.03.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,20 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 117,88 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,18 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Am 27.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Xiaomi-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 27.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,41 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

