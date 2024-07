Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Mittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 1,92 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie musste um 11:37 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 1,92 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,92 EUR aus. Bei 1,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.310 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 2,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 24,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,25 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 35,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 CNY im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 23.05.2024 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,17 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 CNY in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 75,88 Mrd. CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 59,67 Mrd. CNY eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.08.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,668 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

