Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,4 Prozent auf 2,46 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 09:21 Uhr 2,4 Prozent. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 2,47 EUR zu. Bei 2,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.292 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.09.2024 markierte das Papier bei 2,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,74 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 1,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 21.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 HKD gegenüber 0,16 HKD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 95,95 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 75,21 Mrd. HKD umgesetzt.

Am 19.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,763 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

