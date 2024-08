Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochvormittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 2,16 EUR.

Die Xiaomi-Aktie konnte um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 2,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 2,18 EUR. Bei 2,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.905 Xiaomi-Aktien.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2023 bei 1,36 EUR. Mit Abgaben von 37,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Xiaomi gewährte am 21.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,19 HKD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 95,95 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 68,14 Mrd. HKD umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,760 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

