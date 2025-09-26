Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagmittag mit KursVerlusten

DAX23.767 +0,1%ESt505.503 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.592 -0,3%Euro1,1716 +0,2%Öl68,94 -1,2%Gold3.823 +1,6%
Aktie im Blick

29.09.25 12:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 5,94 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 5,94 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 5,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 59.881 Stück.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 24,48 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,49 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 58,07 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Xiaomi gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 125,13 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 30,41 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,62 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

