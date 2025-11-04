Xpeng Aktie News: Xpeng am Dienstagabend billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Xpeng. Der Xpeng-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,8 Prozent auf 22,72 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 3,8 Prozent auf 22,72 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 22,59 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,79 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 692.165 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 27,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,15 USD. Dieser Wert wurde am 03.01.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xpeng-Aktie 103,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 19.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,53 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xpeng einen Umsatz von 1,12 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,023 CNY je Aktie in den Xpeng-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert