Xpeng Aktie News: Xpeng gibt am Nachmittag nach

04.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 22,80 USD.

Die Xpeng-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 22,80 USD. Die Abwärtsbewegung der Xpeng-Aktie ging bis auf 22,59 USD. Bei 22,79 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 207.406 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,16 USD erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 03.01.2025 Kursverluste bis auf 11,15 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 104,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Xpeng-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 125,58 Prozent auf 2,53 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Xpeng 2025 einen Verlust in Höhe von -1,023 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

