Xpeng Aktie News: Xpeng verteuert sich am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xpeng. Zuletzt wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 23,77 USD nach oben.

Die Xpeng-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 23,77 USD. Kurzfristig markierte die Xpeng-Aktie bei 23,98 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,75 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Xpeng-Aktie belief sich zuletzt auf 369.263 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 27,16 USD. Gewinne von 14,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 11,15 USD fiel das Papier am 03.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xpeng-Aktie 113,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xpeng am 19.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,53 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Xpeng wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2025 -1,012 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

