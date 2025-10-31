Xpeng Aktie News: Xpeng am Freitagabend freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Xpeng. Das Papier von Xpeng legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 23,32 USD.
Die Xpeng-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 23,32 USD. Die Xpeng-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,58 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,64 USD. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 687.573 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 27,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 16,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,93 USD am 01.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Xpeng-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.
Am 19.08.2025 lud Xpeng zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Xpeng 2,53 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Xpeng-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,001 CNY je Aktie in den Xpeng-Büchern.
