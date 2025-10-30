Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagabend mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Xpeng. Das Papier von Xpeng befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 23,05 USD ab.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 23,05 USD. Das bisherige Tagestief markierte Xpeng-Aktie bei 22,61 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,65 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 556.827 Xpeng-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 27,16 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 15,13 Prozent niedriger. Bei 10,93 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 52,58 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus.
Am 19.08.2025 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xpeng im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,089 CNY je Xpeng-Aktie stehen.
