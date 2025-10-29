Xpeng Aktie News: Xpeng steigt am Mittwochabend

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Xpeng. Im New York-Handel gewannen die Xpeng-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 23,39 USD zu. Die Xpeng-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,75 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 23,12 USD. Zuletzt wurden via New York 734.371 Xpeng-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,16 USD. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 13,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2024 auf bis zu 10,93 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 53,26 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Xpeng veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,53 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,089 CNY je Aktie in den Xpeng-Büchern.

