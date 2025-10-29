Xpeng Aktie News: Xpeng schiebt sich am Nachmittag vor

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Xpeng. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 23,38 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 23,38 USD zu. Im Tageshoch stieg die Xpeng-Aktie bis auf 23,75 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 450.390 Xpeng-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 27,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,93 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 53,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Xpeng seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent auf 2,53 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,089 CNY einfahren.

