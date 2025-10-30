Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Nachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xpeng-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 23,04 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Xpeng-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 23,04 USD ab. Der Kurs der Xpeng-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,61 USD nach. Bei 22,65 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 295.770 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 27,16 USD. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 15,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 10,93 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xpeng-Aktie 52,56 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 125,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,53 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Xpeng dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Xpeng 2025 einen Verlust in Höhe von -1,089 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

