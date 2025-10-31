DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.668 +0,4%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1525 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Aktienkurs im Fokus

Xpeng Aktie News: Xpeng verteuert sich am Freitagnachmittag

31.10.25 16:08 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng verteuert sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von Xpeng zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 23,12 USD nach oben.

Das Papier von Xpeng konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 23,12 USD. Die Xpeng-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,15 USD. Bei 22,64 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 235.451 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Bei 27,16 USD markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 14,87 Prozent niedriger. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,93 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 52,72 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 2,53 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xpeng veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,001 CNY je Xpeng-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

