Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Donnerstagnachmittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xpeng. Zuletzt wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 19,80 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 19,80 USD. Die Xpeng-Aktie legte bis auf 20,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 20,42 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.848.259 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 30,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 6,19 USD fiel das Papier am 03.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 68,76 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Xpeng ließ sich am 24.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,71 CNY. Im Vorjahresquartal waren -2,00 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,90 Prozent auf 4.033,42 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xpeng 7.454,94 CNY umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Xpeng am 23.08.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,860 CNY je Xpeng-Aktie stehen.

