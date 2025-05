S&P 500-Performance im Fokus

Zurückhaltung in New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit Verlusten

22.05.25 22:32 Uhr

In New York standen die Signale am Abend auf Stabilisierung.

Indizes S&P 500 5.842,0 PKT -2,6 PKT -0,04%

Letztendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 5.842,01 Punkten ab. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 47,239 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,133 Prozent auf 5.836,81 Punkte an der Kurstafel, nach 5.844,61 Punkten am Vortag. Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5.878,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.825,82 Punkten verzeichnete. So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1,03 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 22.04.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5.287,76 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.013,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.307,01 Punkten. Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Minus von 0,452 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6.147,43 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief. Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500 Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Advance Auto Parts (+ 57,04 Prozent auf 49,17 USD), Gap (+ 5,02 Prozent auf 28,89 USD), Coinbase (+ 5,00 Prozent auf 271,95 USD), Seagate Technology (+ 4,24 Prozent auf 108,86 USD) und United Airlines (+ 3,64 Prozent auf 76,00 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Fastenal (-50,02 Prozent auf 40,72 USD), Enphase Energy (-19,63 Prozent auf 38,01 USD), Humana (-7,58 Prozent auf 227,14 USD), NextEra Energy (-6,43 Prozent auf 66,94 USD) und AES (-4,94 Prozent auf 9,63 USD) unter Druck. S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40.514.574 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,983 Bio. Euro. Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite. Redaktion finanzen.net

